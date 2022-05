Samantha Schmütz é detonada nas redes sociais após alfinetar Juliette

Samantha Schmütz teve seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais. Isso porque a atriz resolveu alfinetar Juliette em um post da Mídia Ninja no Instagram, após a cantora e ex-BBB defender posicionamento político dos artistas, no programa Altas Horas deste sábado (14).

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente tá num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, eu acho que é obrigação”, disse Juliette.

Schmütz, no entanto, deixou um comentário invalidando o fato de Juliette ter se tornado cantora, após ganhar o BBB21, no ano passado.

“Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”, escreveu Samantha, que apagou a mensagem logo em seguida.

O print do comentário, entretanto, rapidamente viralizou nas redes sociais. Com isso, diversos fãs de Juliette saíram em defesa da paraibana, alegando que ela é sim, uma artista. A campeã do BBB21, inclusive, vem lotando shows pelo Brasil com sua primeira turnê, intitulada ‘Caminhos’.

“É artista sim”

No Twitter, a tag ‘ARTISTA SIM’ já está entre os assuntos mais comentados na tarde desta segunda-feira (16). “Ser ARTISTA é se reinventar a cada dia que passa, e todos os dias ela está disposta a aprender. Juliette, além de maquiadora e cantora, sempre usa a sua influência para causas importantes. Ela é ARTISTA, SIM!!!”, disse uma seguidora.

“Ser artista no Brasil deve ser muito difícil, porque mesmo que gabarite todos os quesitos, ainda assim será invalidada/questionada. Samantha cobra tanto posicionamento e quando fazem ela tira um motivo pra invalidar. Extremamente desnecessária. Juliette é artista sim, vai ter que engolir”, escreveu outra.

A atriz Ingrid Guimarães, que é amiga de Samatha, fez uma postagem defendendo a fala de Juliette.

Veja a fala de Juliette no Altas Horas: