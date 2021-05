Samantha Schmütz se revolta com fala de Gabriela Pugliesi sobre Paulo Gustavo

A atriz Samantha Schmütz, amiga próxima do humorista Paulo Gustavo, mostrou em suas redes sociais que ainda é muito difícil conviver com a ausência do ator. Revoltada, ela rebateu uma homenagem feita pela influenciadora Gabriela Pugliesi ao humorista, uma semana após a postagem original.

No dia em que Paulo Gustavo faleceu, a influencer afirmou em uma publicação nas redes sociais que a partida do ator era “a vontade Deus”. Nesta última terça-feira (11), Samantha respondeu à frase e disse que não foi isso, e sim, a “falta de vacina”.

“Se essa foi a vontade de Deus, o que me resta é te guardar no lugar mais especial e alegre do meu coração. Guardar seus conselhos, seus vídeos que sempre me fizeram rir, sua alegria, sua generosidade que não cabe no mundo. Acho que é isso…“, disse a influenciadora.

“O mundo não tem espaço para você. Talvez o céu tenha! Porém, Que sua passagem seja feita com toda a alegria que você nos fez sentir todos esses anos. Você merece descansar agora, lutou muito. Te amo, meu amigo. O mundo te ama. Vá em paz e fique com Deus. Com certeza, quando tudo isso acabar, nós vamos nos encontrar”, completou Pugliesi.

Nos comentários do post, Samantha Schmütz se revoltou:

“Não foi a vontade de Deus, não. Foi a falta de vacina”.

A atriz se mostrou bastante emocionada durante a missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, realizada nesta terça-feira (11) e transmitida pelo canal Multishow.

Samantha publicou recentemente em sua conta do Instagram, um vídeo falando, revoltada, da situação atual do Brasil.