Samba do Vai Kem Ké lança clipe da música 'Leva o Carro' neste domingo (31)

A animada temporada do verão do Samba do Vai Kem Ké, no Pelourinho, ganhou registro audiovisual. Neste domingo, às 19h, o grupo lança o clipe da música 'Leva o Carro', que promete trazer de volta as lembranças de quem se deliciou com os shows no Largo Quincas Berro D’água.

Composição autoria do maestro Augusto Conceição, Marcos Paulista, Dom Chicla e André Fansine, a faixa foi gravada em 2019 tendo a participação especial de Alexandre Guedes, da Motumbá, parceiro de música e de vida do maestro do grupo.

Além de cantor e multi-instrumentista, Alexandre é compositor e tem várias produções em parceria com Augusto Conceição. Juntos, já dividiram o palco inúmeras vezes, desde os tempos do surgimento da Timbalada, até as apresentações no último verão.

O clipe de Leva o Carro foi resultado de gravações ao vivo na temporada de shows que o grupo fez no último verão. A cada edição, a banda reunia milhares de pessoas, que juntas, se divertiam com o suingue e com a coreográfica da música, "da velocidade 30 ao 90 e parando em 120".

O clipe que foi gravado pela Barcarola Multimídia estará no ar no canal do Youtube Samba do Vai Kem Ké. Em breve, o grupo promete fazer uma live.

LANÇAMENTO DO CLIPE LEVA O CARRO

Youtube da banda Samba do Vai Kem Ké

Domingo, 31 de maio

19h