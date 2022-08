Samba e festival gastronômico animam a feira de São Joaquim

Dona Dadá tem seu restaurante, o Cantinho Dadá, próximo ao Ferry Boat. Mas no domingo (21) mudou o endereço comercial provisoriamente para ver se conseguia divulgar seu cardápio a novos clientes. É que estava acontecendo o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, que foi realizado em 2018 e 2019, mas precisou ser interrompido por causa da pandemia. Depois de três anos, a festa voltou a acontecer, acompanhada de muito samba, com Edil Pacheco, Movimento, Fora da Mídia, Samba Trator e Sotake Brasileiro.

Jorge Roberto, de 40 anos, atua na área de logística e estava ontem acompanhada da namorada, Larissa, que ele chama de "Preta". Frequentador dos restaurantes de São Joaquim aos sábados, ele costuma bater um preto de feijão às seis da manhã com os amigos.

"Vou quando tô no reggae com os amigos. É pra começar o fim de semana com energia. Come um prato desse de manhã cedo e fica 'novo' para o dia todo", ri. Neste domingo, ele não chegou tão cedo: já eram 13h quando ele sentou-se numa das mesas de Dadá. Depois de preencher o estômago, ele, claro, ia para o samba: "É ela que tá me arrastando pro samba", diz, apontando para Larissa.

Dadá disse que eventos como esse deviam acontecer com mais frequência, porque atraem novos clientes: "É uma maneira que tem de divulgar meu negócio. Muitas vezes, a pessoa tá na feira, aí vem pro restaurante. E acaba voltando depois", comemora a quituteira. No Festival, o cardápio de Dadá oferecia feijoada, mocotó, rabada e bacalhau. "Mas o carro-chefe mesmo é a feijoada", assegura a senhor que esconde a idade, mas diz que trabalha há mais de 60 anos no ramo da gastronomia. Dadá confirma o que Jorge Roberto diz: "No dia a dia, o pessoal chega cinco ou seis horas da manhã, para ganhar sustança pra passar o dia".

João Vitor, que preferiu não dar seu sobrenome, estava animado e já mostrava os dois pacotes de leite em pó que havia comprado para ter direito a entrar no samba. Normalmente, o ingresso custa 15 reais, mas o Festival estava promovendo uma ação beneficente e quem levasse 200 gramas de leite em pó (em torno de oito reais) tinha direito a curtir o som. João Vitor estava acompanhado de Neide, candidata a namorada dele. "Tô querendo me amarrar com ela, né? Sabe como é: homem feio...", diz o rapaz, que ri dele mesmo.

E teve mais: os restaurantes que aderiram ao evento ofereciam um de seus pratos para degustação gratuita aos clientes. Depois, a organização da festa pagava ao feirante o valor do prato. Era uma maneira de atrair a clientela e faturar mais, já que raramente o freguês ficava só na degustação. Depois de experimentar o prato de graça, pedia uma cervejinha, uma outra comida, um petisco...

Nilton Ávila, conhecido como o Gago da Feira, é presidente do Sindicato de Feirantes de Salvador e um dos organizadores do festival. Dizia que a expectativa era de receber cerca de 3 mil pessoas durante o domingo. "A gente deixa uma equipe na feira, que aborda os clientes e os convida a virem aos restaurantes. É muito bom porque às vezes as pessoas vão apenas à feira. Mas, com o evento, elas se sentem motivadas a sentar num restaurante", festeja Nilton.

Tinha também turista como a operadora de caixa e pedagogoa Andréa Fontes, do Piauí, que aproveitou para comer o famoso feijão de Seu Jacó. "O feijão tá aprovado. Eu estou mais acostumada ao feijão preto, mas tá ótimo assim mesmo. E o ambiente simples assim é muito bom, tem mais a cara da Bahia!", disse.