Sambas Juninos animam bairros de Salvador

Você já ouviu falar de samba junino? É, samba mesmo, com atabaque, tamborim, pandeiro e muita palma para marcar o ritmo. Será assim o São João que toma conta de vários bairros populares da cidade a partir de hoje com sua mistura de samba de roda e samba duro, com traços vindos das escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés.

Um dos bairros onde a tradição tipicamente soteropolitana acontece com mais força é o Garcia. Por lá, a festança realizada pela Liga do Samba Junino começa às 18h. Hoje, a agremiação realiza o segundo desfile solidário do Sambão Junino e promove o lançamento da coletânea de samba do grupo Mucum’G, que traz releituras de vários grupos de samba junino dos anos 90, além de duas músicas inéditas.

O desfile contará com a participação dos grupos Sambão da Mucum’G, Samba Duro VS, Bicho da Cana, Sambalança, Balão de Ouro, Samba Duro de Terreiro e Samba do Morro. Tanto o desfile quanto o álbum foram contemplados pelo Prêmio Samba Junino Ano II da Fundação Gregório de Mattos, edital criado para promover a tradição .

A concentração do desfile será em frente ao Colégio Edgard Santos e o cortejo sairá pelas ruas do bairro. Quem quiser acompanhar à caráter pode trocar uma camisa e um chapéu por dois quilos de alimentos não perecíveis - que serão doados ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci).

A Liga do Samba Junino foi criada em 2013, com objetivo de fortalecer e preservar a cultura do samba junino e batalhar por mais políticas públicas para divulgar a manifestação cultural.

Para o diretor de relações institucionais da liga, Nonato Sanskey, é muito bom dizer que esse movimento tem tantos anos, mas é triste constatar que em Salvador ainda há pessoas que não conheçam essa manifestação cultural. O samba junino, destaca Notnato, é responsável pela origem de importantes grupos percussivos baianos como Timbalada, Levada do Pelô e Marreta. “Eu posso dizer com muita ousadia que o samba junino é pai da musicalidade soteropolitana”, afirma.

Arrastão Vai Kem Ké (Foto: Divulgação)

Arrastão

As ruas do Engenho Velho de Brotas também serão tomadas pelos animados arrastões juninos dos grupos Jakê, Samba Neguinho, Samba Abrões e Samba da Biqueira. Serão quatro dias de desfile: segunda e terça e nos dias 28 e 29, com a presença de artistas do pagode como Márcio Victor, Iago Danadinho e Bruno Magnata. Além deles, participam as bandas O Poeta, Zé Paradão, A Dama, Samba Trator e Samba Comunidade.

O palco principal do bairro está no Parque Solar Boa Vista, na Arena Valdir Cabeleireiro - batizada em homenagem ao cabeleireiro assassinado em 2017, que morava no bairro. A festa contará também como minitrio que vai percorrer as ruas do bairro.

Presente há mais ou menos 40 anos na festa junina da cidade, o samba junino ganhou mais força desde o ano passado, quando passou a ser Patrimônio Imaterial de Salvador. Para isso, a Fundação Gregório de Mattos preparou um dossiê técnico com fotografias, registros audiovisuais, textuais e orais, que podem ser consultados por pesquisadores e pela comunidade em geral na sede da fundação, na Barroquinha.

Serviço



O quê: Arrastão Solidário da Liga dos Sambas Juninos

Onde: Fazenda Garcia (Saída do Colégio Edgard Santos)

Quando: Sábado, dia 22 de junho, às 18h

Entrada: 2Kg de alimentos não perecíveis com direito a camisa e chapéu da festa

O quê: São João do Engenho Velho de Brotas 2019

Onde: Arena Valdir Cabelereiro / Circuito do Samba (Engenho Velho de Brotas)

Quando: Domingo, dia 23 de junho, às 19h

Atrações: Lucas D’Paula, O Dono do Brega, Zé Paredão (Arena) / Arrastão com Grupo Jakê (Circuito)

O quê: São João do Engenho Velho de Brotas 2019

Onde: Arena Valdir Cabeleireiro / Circuito do Samba (Engenho Velho de Brotas)

Quando: Segunda, dia 24 de maio, às 21h

Atrações: Samba Neguinho, Salamar, A Dama e Hiago Danadinho (Arena) / Arrastão de Márcio Victor, Arrastão do Samba Trator e Arrastão Morcegão (Circuito)

O quê: São João do Engenho Velho de Brotas 2019

Onde: Arena Valdir Cabeleireiro / Circuito do Samba (Engenho Velho de Brotas)

Quando: Sexta, dia 28 de junho, às 21h

Atrações: Samba da Biqueira, Levada do Brejo, Encontro dos Artistas e O Poeta / Arrastão Samba Comunidade, Arrastão dos Abrões e Arrastão Forró Elétrico (Circuito)

O quê: São João do Engenho Velho de Brotas 2019

Onde: Arena Valdir Cabeleireiro / Circuito do Samba (Engenho Velho de Brotas)

Quando: Sábado, dia 29 de junho, às 21h

Atrações: Samba Jakê, Samba Trator, Banda Irmanada e Samba Comunidade / Arrastão do Velho Sacra

*Com orientação da editoria Ana Cristina Pereira