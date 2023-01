Sambistas da velha guarda reivindicam espaço no Carnaval da Bahia

Produtor cultural e precursor do movimento samba junino, o músico Lobo Mall divulgou um comunicado pedindo a valorização dos sambistas baianos da velha guarda, através de uma abertura para o grupo no Carnaval da Bahia.

Atual presidente do Grupo Recreativo e Cultural Osvaldo Guimarães, ele lembrou que, passada a onda mais dura da pandemia de covid-19, a qual gerou inúmeros cancelamentos de shows e prejuízos óbvios, por cerca de dois anos, os sambistas mais antigos da terra ainda procuram o seu lugar dentro da folia baiana, que retorna esse ano, e ainda têm esperança de que isso ocorra antes de o Rei Momo receber a chave da cidade.

Eu, Gabriela Lima, cantora, compositora e jornalista, sou filha de um desses artistas “esquecidos” pela festa. É Walmir Lima, compositor do clássico ‘Ilha de Maré’ e grande parceiro do saudoso Batatinha. Me juntei a Lobo Mall para apresentar um projeto para que os mais antigos e valorosos sambistas baianos tenham a sua presença confirmada entre as atrações da folia em 2023.

Dentro desse projeto, o objetivo é enaltecer o samba antigo e os seus artistas, como Gal do Beco, sambista que leva a bandeira do ritmo às mais tradicionais rodas da cidade e de fora, ou Guiga de Ogum, compositor gravado por Jorge Aragão, ou ainda Nelson Rufino, também autor de grandes sucessos nacionais como ‘Verdade’, talvez o maior hit de Zeca Pagodinho.

“O projeto tem como objetivo principal manter as raízes do samba, já que o Samba nasceu aqui na Bahia, onde os negros com os seus batuques e essência fizeram deste ritmo o seu refúgio de alegria, enriquecendo a história cultural da terra de todos os santos. Buscamos a valorização e um espaço para que esses artistas possam mostrar o seu trabalho”, afirma Lobo Mall no comunicado, que subscrevo e, espero, chame a atenção e dê resultado.

*Gabriela Lima é jornalista, sambista, cantora e compositora.