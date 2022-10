Sampaio Corrêa ganha da Chapecoense, assume 5º lugar na Série B e pressiona o Vasco; veja classificação

A 35ª rodada da Série B começou nesta terça-feira (11) com dois jogos e, em um deles, o Sampaio Corrêa se manteve vivo na disputa por uma vaga no G4 ao derrotar a Chapecoense por 2x1 no estádio Castelão, em São Luís.

O resultado elevou o time maranhense ao 5º lugar, agora com 52 pontos. É a mesma pontuação do Sport, 6º colocado e que só joga domingo, quando recebe o Vasco, no encerramento da rodada.

O Sampaio mira justamente o time carioca, que fecha o G4 com 55 pontos. Artilheiro da Série B, o atacante Gabriel Poveda marcou de pênalti o gol da vitória do time da casa. Foi o 18º dele na competição. Antes, Lucas Araújo abriu o placar e Willian Popp chegou a empatar para a Chape, que está na 15ª colocação, na briga contra o rebaixamento.

O Sampaio Corrêa volta a campo no dia 22 para um confronto direto com o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A Chapecoense joga um dia antes, quando receberá o Tombense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Na outra partida desta noite, o Guarani derrotou o CRB por 1x0 no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), praticamente se livrou do risco de rebaixamento e eliminou as últimas chances de acesso do time alagoano. Richard Ríos fez o gol.

Veja a seguir a classificação da Série B: