Sampaio Corrêa vence, cola no G4 e reduz distância para o Bahia; veja classificação da Série B

A 33ª rodada da Série B do Brasileirão começou na noite desta segunda-feira (3) com duas partidas. E em uma delas, o Sampaio Corrêa ganhou da Ponte Preta por 2x1 e embolou de vez a disputa pelo acesso.

O time maranhense venceu no estádio Castelão, em São Luís, e chegou a 48 pontos. É só um a menos do que o Vasco, que fecha o G4 e vai enfrentar o Operário na terça-feira, em Ponta Grossa (PR).

Gabriel Poveda, artilheiro da Série B, marcou o primeiro do jogo e o 17º dele na competição. Echaporã chegou a empatar para a Ponte, e Rafael Costa fez o gol da vitória do Sampaio aos 40 minutos do 2º tempo.

Com isso, o Bahia, 3º colocado com 52 pontos, viu sua distância para o quinto colocado reduzir para quatro pontos. O tricolor também joga na terça-feira, diante do Novorizontino, em Novo Horizonte (SP).

Na outra partida que abriu a rodada, o resultado foi bom para os times do G4, já que o Londrina perdeu do Guarani por 1x0, em Campinas (SP), e se manteve com 46 pontos. O Guarani foi a 41 graças ao gol de João Victor.

Veja a classificação da Série B: