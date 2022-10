Sampaio Corrêa vence no Rio e estraga noite do Vasco; veja classificação da Série B

O Vasco só precisava ganhar do Sampaio Corrêa em casa para conquistar o acesso à Série A na noite desta quinta-feira (28), mas deu zebra. O time maranhense venceu por 3x2 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada da Série B.

O resultado mantém o Sampaio vivo, embora com chances remotas de classificação. É o quinto colocado, com 55 pontos, e para se manter de pé até a última rodada precisa que o Bahia perca do Guarani na Fonte Nova, em jogo que vale o acesso para o tricolor baiano, nessa sexta-feira (29).

Já o Vasco tanto pode subir como pode se complicar no complemento da rodada. O acesso vascaíno será confirmado se Londrina e Ituano empatarem no interior do Paraná e se o Sport não ganhar do Operário no Recife. Por outro lado, se o Ituano vencer, o time do interior paulista vai depender só de si na última rodada porque receberá justamente o Vasco em Itu (SP). Em 3º lugar com 59 pontos, o cruzmaltino ainda cairá para 4º se o Bahia pontuar.

O jogo foi carregado de emoção. O Vasco abriu o placar com Anderson Conceição aos 4 minutos, sofreu a virada com gols de Pará e Gabriel Poveda e só empatou aos 50 do 2º tempo com Andrey Santos. Mas Joécio, aos 54 minutos, fez 3x2 para o Sampaio.

Veja a classificação da Série B: