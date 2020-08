Samsung lança sua primeira sound tower no Brasil

Na esteira das caixas de som com grande qualidade sonora, como o Amazon Echo Studio e a JBL Boombox, a Samsung lançou oficialmente no Brasil sua primeira sound tower, ou caixa de som vertical. A MX-T55 vem com 500W RMS de potência e possibilidade de dois celulares serem pareados ao mesmo tempo. O produto tem 351 x 651 x 323 mm (LxAxP) como medidas e pesa 13,6kg.



“A Sound Tower MX-T55 é um produto criado para promover a diversão em qualquer lugar e com muita qualidade. Em um momento em que as pessoas procuram alternativas para o lazer sem sair de casa, criar um ambiente de som perfeito para curtir com a família é uma opção”, diz Erico Traldi, Diretor de Produto da Divisão de TV e AV da Samsung Brasil.

Segundo a empresa coreana, o MX-T55 pode ser colocado em qualquer lugar da casa, já que o design "proporciona um Som Bi-Direcional permitindo um alcance mais eficiente e abrangente do som", e conta com um modo Bass Booster para elevação dos graves. Outro aspecto que chama a atenção no produto é um aplicativo só para controlar as luzes de LED, o Giga Party Audio. Com ele, também é possível aplicar efeitos de DJ nas músicas.

O dispositivo da Samsung tem o painel superior resistente à água e entrada 3,5mm em que podem ser conectados microfones ou até instrumentos musiciais, segundo a empresa. O MX-T55, que funciona apenas ligado por meio de uma tomada, ainda possui capacidade de ser sincronizado com outros nove produtos iguais sem fio. O preço sugerido pela Samsung é de R$ 1.699.