A central telefônica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) já teve os atendimentos restabelecidos na tarde desta quinta-feira (2). O serviço estava fora do ar por conta de problemas técnicos.

Nesse período de inatividade, a recomendação era entrar em contato com a Polícia Militar, no número 190, ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.