Samu 192 retoma atendimentos após manutenção em central telefônica

A central telefônica do SAMU 192 informou que já teve os atendimentos restabelecidos no início da tarde desta quarta-feira (28). O serviço estava fora do ar após o rompimento dos cabos de fibra ótica da empresa de telefonia que presta serviços ao município.

Por conta da suspensão, quem precisou acionar o Samu fez chamado pelo número 190, da Polícia Militar. O número do Fala Salvador, 156, também pôde ser utilizado para atendimento das ocorrências enquanto o número central do Samu não havia sido reativado.