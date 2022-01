Samuel é anunciado pelo Oita Trinita, do Japão

Cria da base do Vitória, Samuel já é oficialmente jogador do Oita Trinita, do Japão. A equipe rubro-negra ainda não divulgou a conclusão da negociação, mas a equipe nipônica anunciou a contratação do centroavante em suas redes sociais na terça-feira (18).

O anúncio demorou de ser feito porque o jogador inicialmente teve o visto negado por não ter tomado a segunda dose da vacina contra a covid-19. Com isso, mesmo com as negociações finalizadas desde dezembro, o clube rubro-negro não tinha conseguido concretizar a transferência do atleta ao Oita Trinita anteriormente.



O acerto foi confirmado pelo presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota, no final do ano passado. No acordo, o time baiano vai receber 500 mil dólares (cerca de 2,8 milhões) por 51% dos direitos econômicos do atleta.

Aos 21 anos, Samuel vai disputar a segunda divisão japonesa. Ele surgiu como grande promessa na base do Vitória, fez um bom primeiro semestre pelo time principal, sendo artilheiro da equipe e ajudando o Leão a chegar na fase semifinal da Copa do Nordeste.



No entanto, o centroavante não conseguiu manter o desempenho durante a Série B. Apesar de ter começado a competição como titular, ele perdeu espaço ao longo do torneio e passou a ser opção no banco de reservas. Samuel conviveu ainda com problemas físicos e chegou a ser criticado publicamente pelo técnico Wagner Lopes. Ao todo, o garoto vestiu a camisa rubro-negra em 46 partidas e anotou nove gols em 2021.