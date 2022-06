Samuel Eto’o é condenado a 22 meses de prisão por fraude fiscal

O ex-jogador de futebol Samuel Eto´o foi condenado a 22 meses de prisão pela Justiça espanhola por ter fraudado quase 4 milhões de euros (mais de R$ 20 milhões) do Tesouro Público da Espanha, entre os anos de 2006 e 2009. Na época, Eto´o defendia o Barcelona e foi acusado da fraude junto com José Maria Mesalles, ex-representante do atleta. Os dois não cumprirão a pena por não terem antecedentes criminais.

O camaronês terá que pagar quatro multas, uma por cada crime cometido, no valor de R$ 9,6 milhões, enquanto o empresário devolverá aos cofres públicos R$ 4,8 milhões. As informações são da Agência EFE.

A fraude cometida pelo ex-atleta do Barcelona se deu ao não declarar para o governo todos os seus rendimentos relacionados aos direitos de imagem durante os três anos na Espanha.

Samuel Eto´o , que atualmente é presidente da Federação Camaronesa de Futebol, admitiu a culpa para o Tribunal de Barcelona, mas atribuiu ao ex-agente a responsabilidade de ter cometido o crime. “Reconheço os fatos e vou pagar, mas que saibam que eu era criança na época e que sempre fiz o que meu pai me pedia para fazer”, disse o jogador, que sempre se referiu a Mesalles como um "segundo pai".

José Maria Mesalles, que havia sido condenado a um ano de prisão, não comentou sobre o caso.

Eto´o não é o primeiro craque do futebol que é condenado por ter sonegado impostos ao governo espanhol. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também foram acusados pela Justiça da Espanha por sonegarem altos valores de impostos. Assim como o camaronês, os dois atletas pagaram multas para o governo do país.