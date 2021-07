Samuel projeta jogo contra o Avaí e busca por sequência positiva

A derrota para o Grêmio, na última terça-feira (27), por 3x0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, agravou o momento ruim que o Vitória vive na temporada 2021. Para resolver a situação o Leão precisa reencontrar o caminho dos triunfos.

A primeira oportunidade para juntar os cacos e iniciar uma reação será neste sábado (31), quando recebe o Avaí, às 16h30, no Barradão, pela Série B. Para o atacante Samuel, o duelo vai ser aberto e quem errar menos vai melhor.

"São duas equipes que, apesar dos objetivos distintos, no momento, no campeonato, gostam de propor o jogo. Acredito que vai ser uma partida bem aberta, mas a gente tem que impor nosso ritmo e fazer o dever de casa", disse o atacante.

Por sinal, Samuel vai viver uma nova fase no Vitória. Com a baixa de Dinei pelo resto da temporada - o veterano machucou o joelho e vai por cirurgia -, o garoto surge como a nova referência do ataque rubro-negro, uma função que ele já está acostumado.

O prata da casa é artilheiro do Vitória na atual temporada. Ao todo ele já balançou as redes sete vezes.

"Responsabilidade boa, que já vivi antes do Dinei chegar. Infelizmente momento ruim para ele, mas vou tentar responder no campo da melhor maneira possível a ausência dele", afirmou.