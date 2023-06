Sandra Annemberg e Ernesto Paglia vão para Parada LGBT+ com filha

Mostrando que o preconceito não tem vez, os jornalistas Sandra Annemberg e Ernesto Paglia acompanharam a filha, Elisa Annemberg-Paglia, na Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, que ocorreu neste domingo (11).

Nas redes sociais, a jovem posou ao lado da família em fotos durante a parada, e aproveitou para mandar um recado para os seguidores durante o dia tão especial para milhões de pessoas que ainda sofrem com a homofobia no Brasil.

"Na maior parada do muito com companhias maravilhosas. Que possamos amar, viver e ser sem medo! Pela segurança e respeito", escreveu a estudante de artes dramáticas. Atualmente, Elisa mora em Nova York e estuda em uma universidade renomada do país.

Já Sandra Annemberg, em seu Instagram, frisou que a família apoia as Mães Pela Diversidade, uma ONG formada por mães e pais de pessoas LGBTQIA+. "Nossa família se une às @maespeladiversidade e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes". "Ó nóix aki! Obrigada @maespeladiversidade e @deaherc! Vocês nos representam!", escreveu.