Sandra de Sá, Sérgio Loroza e Jeanne Lima são atrações da Semana Santa em Itaparica 

A programação artística de Itaparica na Semana Santa promete reunir público de todas as idades. No Sábado de Aleluia (8), haverá shows dos artistas Sandra de Sá, Sergio Loroza e Jeanne Lima. Já no Domingo de Páscoa (9), as crianças curtem o espetáculo dos Gatos Multicores. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Itaparica com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Antes da música, na sexta-feira (7), às 20h30, na Praça da Quitanda, será apresentado o espetáculo A Paixão de Cristo - Uma história de Amor, montagem que inova ao ser realizada apenas por bailarinos, com destaque para representação de um Jesus negro. São 13 atos, com duração total de 30 minutos, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e os acontecimentos que marcaram a formação de toda humanidade segundo os costumes e preceitos da fé cristã. O espetáculo é assinado pela Cia. Tradições e traz no elenco 35 profissionais, com direção de Denys Silva e assistência e coreografia de Sivaldo Tavares.

No dia (8), a partir 21h30, o convite é para dançar ao som da cantora Sandra de Sá, dona de uma voz marcante e de hits como Joga Fora no Lixo e Olhos Coloridos. Ela sobe ao palco para fazer uma dobradinha com o cantor, ator e compositor Sérgio Loroza. No show, os artistas prometem transformar Itaparica em uma verdadeira festa, passeando por ritmos da MPB, Soul, Funk e Samba. A cantora Jeanne Lima, ex-Integrante da banda de forró Limão com Mel fecha a noite com show dançante que inclui vários sucessos, regravações e canções autorais, às 23h30.

No Domingo de Páscoa (9), a diversão é da criançada. A Prefeitura de Itaparica realiza a distribuição de 500 ovos da Páscoa, para crianças de até 12 anos, Para fechar com chave de ouro, o grupo infantil Gato Multicores se apresenta também na Praça da Quitanda, às 18h.

SERVIÇO:- 24/03 a 9/4 - Casa da Páscoa, em Itaparica | Sábado de Aleluia (8): 15h Caça aos ovos; Shows na Praça da Quitanda: 20:30 – Ballet Cia Tradições - Encenação da Paixão de Cristo; 21:30 – Sandra de Sá e Sergio Loroza; 23:30 – Jeanne Lima | Domingo de Páscoa (9): 18h - Grupo infantil Gato Multicores, na Praça da Quitanda, onde serão distribuídos ovos de páscoa | Gratuito