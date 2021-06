Sandro Abade Pimentel lança catálogo com 20 anos de arte

O artista plástico Sandro Abade Pimentel apresenta catálogo virtual que compila vinte anos de pesquisa e produção artística em evento nesta terça (29), às 20h, que pode ser conferido no site www.imcav.com.br

Batizado de Efêmeros e Eternos, o trabalho revê a história de Sandro e a coloca em construção do Instituto Memória e Cidade em Artes Visuais - IMCAV. O projeto, que tem apoio da Lei Aldir Blan Bahia (Secult) dará o start ao acervo do instituto, que tem objetivo de criar um banco de dados sobre nosso passado recente e rememorar as personalidades culturais que construíram a cultura brasileira do século moderno.

O Instituto têm como intuito registrar, catalogar e conceber uma vasta pesquisa sobre arte e cultura e eventos centenários marcantes para a cultura nacional, como da escritora Clarice Lispector, que aconteceu no ano passado, ou da Semana de Arte Moderna, que acontecerá em fevereiro de 2022.

No projeto, Sandro Abade Pimentel conta com parceria do coletivo formado por Maria Pinheiro na revisão dos textos e na co-organização, de Sterfane Estime na realização de novas fotos de obras e do designer Leando Araújo. Na tradução para a língua inglesa de Wagner Coutinho Alves e Shelly Green, e da participação de Edward MacRae; revisão dos textos em português e inglês. Conta ainda com a assistência dos produtores culturais: Janete Catarino e Edivaldo Bolagi.