Sandy e Junior: A História chega à tevê aberta

O frisson causado pela volta pontual da dupla Sandy e Júnior foi enorme. Mas, quem não conseguiu vê-los ao vivo podem matar a saudade assistindo ao documentário Sandy e Junior: A História, que começa a ser exibido neste domingo (11), na Globo, logo após a Temperatura Máxima. A cada domingo, no mesmo horário, a emissora exibe um dos sete episódios. No Multishow a docussérie será exibida aos sábados, às 20h, a partir deste sábado (10). Todos os episódios também estão disponíveis para assinantes no Globoplay.

Original da Globoplay, a atração se baseia num vasto arquivo musical e pessoal para relembrar a trajetória de sucesso de uma das duplas mais queridas do Brasil. O público acompanha os shows emblemáticos, os clipes marcantes e os momentos em família dos irmãos que conquistaram uma legião de fãs pelo país. O conteúdo traz desde registros da infância até a consagração na turnê Nossa História, com imagens inéditas de Sandy e Junior durante o último show, depoimentos da dupla, familiares e pessoas próximas à vida pessoal e profissional dos artistas, entre elas, Ivete Sangalo e Roberto Carlos, além de mostrar como ocorreu a decisão de fazer a turnê e todos os bastidores.

Os trabalhos em dramaturgia e os desdobramentos do sucesso no mercado publicitário também estão presentes, assim como o show no 'Rock in Rio' de 2001 e a carreira internacional. A obra acompanha ainda os principais acontecimentos dos últimos doze anos de vida de Sandy e Junior, após o anúncio de que seguiriam, cada um, em carreira solo. São exibidas imagens inéditas da apresentação de despedida da dupla em 2007, gravada na íntegra e nunca antes divulgada.

A dupla está animada. "Recebi com muito entusiasmo a notícia de que Sandy e Junior: A História vai ao ar na TV Globo, por sete domingos. Eu já estava tão feliz com toda a repercussão e o alcance da série quando lançamos ano passado no Globoplay... Que honra ver um trabalho feito com carinho e verdade, direcionado inicialmente para os nossos fãs, tomar uma proporção destas e alcançar um público ainda maior na TV aberta!", comemora Sandy.

O irmão Junior faz aniversário neste domingo (11) e diz que a novidade chegou como uma bela surpresa para comemorar a data especial: "Também estou bem animado. Na época que a docussérie foi lançada no Globoplay, recebi muitos feedbacks de fãs que acompanhavam de perto nossa história e, mesmo assim, só depois de assistir e ver o nosso ponto de vista colocado ali, conseguiram compreender alguns momentos e muitos desdobramentos da nossa trajetória. Gostei do 'presente de aniversário!' Coincidência boa para começar o dia 11 de abril!".

Diretor da obra, Douglas Aguillar é muito próximo de Sandy e Junior e viveu o personagem Mau no seriado que levava o nome da dupla, exibido pela Globo entre 1999 e 2003. Ele acredita que a série documental também fará bastante sucesso na TV aberta: "O grande diferencial desse projeto foi a oportunidade que eu tive como diretor de ser muito próximo dos dois. Eu tive acesso a tudo, a todo o material guardado que foi captado pela mãe deles. A organização da Noely foi fundamental para ilustrarmos cada passagem da vida de Sandy e Junior, tanto juntos quanto individualmente", revela o diretor.