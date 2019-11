Sandy e Junior anunciam DVD da turnê Nossa História

Após o encerramento da turnê Nossa História, a dupla Sandy e Junior anuncia ocialmente que vai ter DVD. Os últimos shows que ocorreram em São Paulo foram registrados e estarão no material, ainda sem data de lançamento.

“A gente vai ter um DVD para ser lançado agora para esses shows de São Paulo que foram registrados, a gente vai lançar o DVD, não sei ainda exatamente a data, está entre o m desse ano e o começo do ano que vem”, revelou Sandy em entrevista ao Gshow, site de notícias da Globo.



No entanto, os outros estados não devem ficar de fora do registro. Sandy conta que muita coisa foi gravada ao longo dos shows e que pode fazer parte do material a ser lançado. A dupla encerrou a turnê com um show no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro. Boatos de que um show extra no estádio do Maracanã seria feito apenas para a gravação do material não se confirmaram.