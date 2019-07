Sandy e Junior: confira as músicas cantadas no show Nossa História

Foto: Instagram/Reprodução

Chega de ansiedade! A espera foi longa, mas os fãs terão o tão sonhado reencontro com a dupla Sandy & Júnior neste sábado, a partir das 20h30, na Arena Fonte Nova, A boa noticia é que os irmãos de apresentram na sexta (12), em Recife, e a lista de canções escolhidas por eles, claro, vazou na internet.

Não há confirmação se o show será o mesmo, com as mesmas músicas em Salvador, mas é o que geralmente acontece nas turnês. A dupla escolheu o sucesso "Não dá pra não pensar" para dar início ao show. Além desse sucesso, escolheram outros marcantes na carreira, como Imortal, Olha o que o Amor me Faz, As Quatro Estações, A Lenda e sucessos de quando eles eram bem novinhos, como Beijo é Bom e Etc...e Tal.

Todas as músicas cantadas no show podem ser conferidas aqui.

Confira a lista de músicas escolhidas para o show de Recife:

Não Dá Pra Não Pensar

Nada Vai Me Sufocar

No Fundo do Coração

Estranho Jeito de Amar

Olha O Que O Amor Me Faz

Nada É Por Acaso

Love Never Fails

As Quatro Estações

Aprender a Amar

Imortal

Libertar

Eu Acho Que Pirei

Beijo bom/Etc e Tal/Vai Ter Que Rebolar/Dig Dig Joy/Eu Quero Mais

Enrosca (Solo de bateria de Junior)

A Gente Dá Certo



Voz e violão

Você pra Sempre (Inveja)

Ilusão

Não Ter

Era Uma Vez

Com você

Inesquecível

Super-herói

A Lenda

Cai a Chuva

BIS: