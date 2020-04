Sandy e Junior, Raça Negra e Nando Reis: confira as lives desta terça (21)

Desde que foi anunciada, a live da dupla Sandy e Junior tem sido aguardada com ansiedade pelos fãs. A dupla pop mais famosa do Brasil, que em 2019 retornou para uma série de shows, faz transmissão nesta terça-feira (21) e deve atrair milhões de fãs para cantar juntos seus maiores sucessos. A apresentação faz parte de uma série de lives que artistas brasileiros têm feito em meio ao isolamento social necessário para controlar o novo coronavírus.

Donos de sucessos como A Lenda, Imortal, Quando Você Passa (Turu Turu), entre outros, os irmãos transmitem seu show às 20h em seu canal no Youtube (www.youtube.com/sandyejunior).

MPB, Rock e Pagode

A programação de lives, inclusive, começa cedo, às 17h30, com apresentação do Raça Negra. O grupo de samba e pagode paulista entoa clássicos em seu canal do Youtube (www.youtube.com/racanegra).

Entre as atrações que podem ser conferidas online neste feriado estão shows de Nando Reis, um dos ícones da MPB contemporânea, autor de clássicos como O Segundo Sol e All Star. O músico paulista transmite sua apresentação em seu canal do Youtube (www.youtube.com/nandoreisoficial).

Um dos nomes mais importantes da cena pop-rock brasileira dos anos 1990 e 2000, o Patu Fu também canta parte de seu repertório em uma live, a partir das 19h, nos canais oficiais do Sesc São Paulo no Facebook, YouTube e Instagram.