Sandy e Junior terão série na Globoplay após turnê 'Nossa História'

Os fãs de Sandy e Junior mal se despediram da turnê Nossa História e já foram surpreendidos com outra novidade: os irmão irão lançar uma série curta, de sete capítulos, no Globoplay. A perspectiva é a de que o conteúdo seja exibido em 2020.

"Bom, é o seguinte. Acabamos de fazer a primeira reunião com um projetinho um tanto quanto interessante de fazer aí uma 'turnezinha' pequena, com data de começo e fim, mas uma 'turnezinha nostálgica'", disse Junior Lima antes da turnê ‘Nossa História’. Esse é um dos trechos da série que irá ao ar no ano que vem.

O documentário terá depoimentos dos pais de Sandy e Junior, além da palavra de produtores, diretores e cantores, como Ivete Sangalo.

Além disso, os fãs poderão ver imagens de bastidores da infância dos irmãos.