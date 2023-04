Sankofa: Novo trabalho de Vírus Carinhoso é curta com duas canções

O curta-etragem Sankofa refez seu caminho de criação com uma exibição de estreia que aconteceu no Quilombo Quingoma, na Região Metropolitana de Salvador. Dirigido por Og Cruz, o filme explora temas como ancestralidade, diáspora, resistência e memória, além de, em sua trilha sonora, lançar duas faixas inéditas, compostas por Vírus Carinhoso.

Usando imagens quase documentais e sons dispostos em camadas labirínticas, Sankofa é uma história comovente sobre diáspora e o retorno à terra ancestral. Tendo como plano de fundo a emoção dos mais velhos e a alegria esfuziante das crianças, retrata a volta, as observações e as descobertas de um jovem. Para além dos “experientes”, o elenco é abrilhantado por membros da comunidade do Quilombo Quingoma (@quingomaquilombo), local que inspirou e ambientou o curta.

“Cada filme que a gente faz tem um ponto forte, um que se sobressai aos outros. Nesse filme, acho que é justamente o lugar e as pessoas... São pedaços de África espalhados pelo mundo, um paralelo”, destaca Og Cruz (@o.g.r.e.e.n).

Sobre a trilha sonora, Vírus (@viruscarinhoso)antecipa que “as faixas são inéditas, porém gravadas em períodos diferentes. Elas contêm referências contemporâneas e ressaltam a importância de se contar a própria história, com nosso ponto de vista. A primeira se chama Tecnologia (2022) e a segunda Fardo (2020).”

Além de assinar trilha sonora e ser corroterista, com Og Cruz, Vírus personifica o personagem principal e contracena com atores/atrizes experientes, à exemplo de Negrizu (@negrizusantos), que também dirigiu o elenco.

Antropóloga e pesquisadora de arte, Roca Alencar afirma que Sankofa é uma história comovente sobre diáspora e retorno à terra natal em busca de se conectar com sua família e seu povo.

"Depois de anos longe de casa, quando o filho retorna ao local onde nasceu se depara com a emoção dos mais velhos e a alegria esfuziante das crianças, ele é levado por uma viagem no tempo e passa a descobrir fatos importantes sobre a história de sua família e a vida dos seus ancestrais naquele pedaço de terra", afirma.