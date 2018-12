Santa Bárbara aprendeu amar mais a Deus do que a qualquer criatura

Não tenho condições de me deter sobre pormenores da vida de Santa Bárbara por falta de documentos históricos que me deem segurança. Acontece com esta santa o que aconteceu com muitos outros santos e santas dos primeiros séculos da era cristã: não se têm muitos estudos sobre sua vida porque não havia, na época, a preocupação que temos hoje de guardar depoimentos, citar fontes e registrar palavras e fatos. O que sabemos de muitos santos são algumas histórias repassadas de geração em geração. O que o povo guardava deles eram os aspectos centrais de sua vida: se havia sido um pai ou uma mãe de família; se havia se consagrado ao Senhor por um longo tempo ou se morrera logo após conhecer a fé cristã; se havia morrido após uma vida de trabalhos ou se tinha sido um mártir.

Conta-se, a respeito de Santa Bárbara, que nasceu no século terceiro em uma região da atual Turquia. Filha única de um rico senhor, ficou presa e totalmente isolada por um longo tempo, por determinação do pai. Libertada, encontrou-se com cristãos que lhe falaram de Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Abraçou, então, essa fé, para desespero de seu pai, que não aceitou sua conversão. Eram tempos de perseguição aos seguidores de Jesus de Nazaré, e o próprio pai a entregou para ser martirizada. Todas as histórias que se conta da vida de Santa Bárbara giram em torno disso: ela se tornou cristã, viveu os ensinamentos de Jesus Cristo e morreu por causa dele.

Santa Bárbara era vista como uma pessoa justa. Ora, segundo o livro da Sabedoria, “as almas dos justos estão nas mãos de Deus”. Ela foi uma mártir. Dela se pode dizer o que o mesmo livro da Sabedoria afirma: “Deus a pôs à prova e a achou digna de si”. Pode-se colocar em sua boca o que a Mãe de Jesus disse de si mesma: “O Senhor fez em mim maravilhas”.

Como discípula de Jesus, Santa Bárbara aprendeu que é preciso amar mais a Deus do que a qualquer criatura. Por isso, deixou claro a seu pai que amava mais a Deus do que a ele, a ponto de estar pronta a perder a própria vida para ser fiel ao Senhor. Realmente, havia feito uma opção radical por Jesus Cristo. Nesse ponto, ela se tornou uma mestra, com importantes lições a nos ensinar, embora muitos séculos nos separem dela. O Jesus Cristo de Santa Bárbara tem o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Ao conhecê-lo, seus comportamentos e opções mudaram, pois Jesus deu um novo horizonte à sua vida.

Hoje, nós é que somos chamados a responder à nossa vocação cristã. Santa Bárbara nos ensina a ser discípulos missionários que respondam à vocação recebida e comuniquem por toda a parte, transbordando de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Os que procuram imitá-la descobrem que conhecer a Jesus pela fé é fonte de alegria; segui-lo, é uma graça, e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que ele nos confiou ao nos chamar.

Provavelmente, não seremos chamados a dar a nossa vida pela fé, mas não seremos dispensados de entregar o nosso coração ao Senhor cada dia, cada hora, como Santa Bárbara o fez. Seu martírio foi consequência disso.





Dom Murilo Krieger é Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil