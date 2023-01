Santa Casa da Bahia vai empossar provedor e dirigentes nesta quinta (12)

O administrador e ex-secretário de Saúde do Estado da Bahia e do município de Salvador, José Antônio Rodrigues Alves, provedor reeleito da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, tomará posse nesta quinta-feira (12) para a gestão do biênio 2023-2025. A solenidade será realizada às 19h, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Na ocasião, também serão empossados o vice-provedor, Antoine Tawil, e membros da Mesa Administrativa, do Definitório e Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

José Antônio Rodrigues Alves será empossado como provedor reeleito da Santa Casa de Misericórdia da Bahia nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/Santa Casa da Bahia)

José Antônio Alves destacou o entusiasmo que terá em solucionar problemas, sentimento este que, segundo ele, habita a natureza da instituição filantrópica desde seu nascimento. Ainda, reafirmou que a missão da Santa Casa é servir e que tem sido gratificante poder acompanhar a evolução do hospital da instituição de perto.

“É muito gratificante ver o pioneiro hospital seguir firme evoluindo e ofertando um único padrão de atendimento seguro e de alta qualidade a todos. Agradeço a confiança dos Irmãos. Seguiremos somando esforços para que esta instituição continue sua firme caminhada de contribuição com o desenvolvimento da Bahia”, disse o provedor.

Santa Casa da Bahia

Com quase 6 mil colaboradores diretos, a instituição presta diversos serviços à população baiana as áreas de saúde, ensino e pesquisa, cultura, assistência social e educação infantil, sem qualquer subordinação ao Estado ou a Igrejas.

A Santa Casa da Bahia foi fundada em 1549, ao tempo do então governador-geral, Thomé de Sousa, e atualmente se consolida como um complexo assistencial com estrutura moderna e respeitada.

Irmandade

Dentre os nomes que representarão a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no triênio 2023-2025, estão Ana Paula Gordilho Pessoa (escrivã); Sônia Magnólia Lemos de Carvalho (tesoureira); os mordomos diretores Ana Elisa Ribeiro Novis (Patrimônio Cultural), Antônio Geraldo Teixeira Neto (Patrimônio Imobiliário e Campo Santo), Célia Maria Pitangueira Gomes (Ação Social), Eduardo Argolo de Araújo Lima (Assistência Jurídica), Paulo Fernado Bittencourt Studart (Saúde) e Risalva Fagundes Cotrim Telles (Captação de Recursos).