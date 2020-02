Santa Cruz vence ABC com gols nos acréscimos e ajuda o Bahia

Santa Cruz e ABC empatavam sem gols até os 48 minutos do 2º tempo, quando brilhou a estrela do lateral direito Toty no estádio Arruda, no Recife. Ele pegou o rebote de um chute de Mayco Félix e, de canhota, fez 1x0 para o time da casa no jogo de abertura da 4ª rodada da Copa do Nordeste, na noite desta quinta-feira (13).

O resultado tirou o Santa da lanterna do Grupo B - o mesmo do Vitória. Agora com quatro pontos, o tricolor pernambucano está em 6º lugar. Já o ABC caiu para 7º no Grupo A e proporcionou ao Bahia ganhar uma posição sem jogar, devido ao saldo de gols. Ambos têm quatro pontos.

O Santa Cruz terminou o jogo com um a mais em campo porque o volante Vinícius Paulista, do ABC, se machucou depois que o técnico Francisco Diá já havia promovido as três substituições. Eram 36 minutos do 2º tempo quando isso aconteceu. Emprestado pelo Vitória, o lateral direito Cedric foi titular do ABC, onde tem sido escalado como atacante.

Os times voltam a jogar pela Copa do Nordeste só depois do Carnaval. O Santa recebe o Freipaulistano no dia 26, Quarta-feira de Cinzas. Dia 27, o ABC visita o Náutico.