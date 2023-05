Santa Dulce dos Pobres: missa celebra nascimento do Anjo Bom da Bahia

O Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, fez uma celebração especial na manhã desta sexta-feira (26), data de aniversário do Anjo Bom da Bahia. Por isso, devotos, membros das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e autoridades como o prefeito Bruno Reis estiveram presentes para participar da missa em homenagem à santa.

A missa começou às 9h e teve duração de uma hora. Tempo suficiente para Maria de Lourdes Silva, 58, reafirmar o amor que tem pela santa. "Estava aqui ligada e conectada com minha santa para parabenizar e agradecer por tudo que ela realizou por mim. Sou devota dela há décadas e são muitos os milagres que fez para mim e para os meus", conta a dona de casa.

Ione Chaves, 63, é aposentada e tinha fisioterapia para fazer às 10h. Mesmo assim, fez questão de ir ao santuário antes. "Vou sair no meio de coração partido e até chegar atrasada na consulta, mas vale a pena. Por ela sempre vale, é muita devoção e conexão que tenho com ela. Não há um dia que entre aqui e não me arrepie. Preciso sempre agradecer, hoje ainda mais", fala a aposentada.

No fim da missa, a Osid e a Prefeitura de Salvador vão anunciar a programação da trezena da santa, que acontece de 1° a 13 de agosto em Salvador.