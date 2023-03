Santander com vagas para contratação de assessores de investimento na Bahia

O Santander está contratando profissionais na Bahia para atuar no projeto AAA, um novo modelo de assessoria de investimentos, que oferta um portfólio variado de produtos para os clientes, que têm um atendimento personalizado. O Banco vem expandindo o time atual de advisors, e há vagas para atuar tanto na capital quanto no interior nesse processo de regionalização dos escritórios de atendimento a investidores. No País, há 600 vagas abertas para essa posição.



“São duas frentes bastante importantes. O fomento de mão de obra qualificada e a captação de talentos nessa área. E na outra, a percepção do Santander de compreender uma demanda cada vez maior de pessoas que desejam multiplicar seus ganhos financeiros contando com uma assessoria de profissionais especializados e antenados com as melhores oportunidades do mercado. Então, estamos unindo todas essas pontas sob a expertise de uma instituição sólida como o Santander”, diz Gilneide Lamar, superintendente da Rede Base do Santander Brasil.



Ainda como parte da estratégia de se tornar a maior plataforma de investimentos do mercado, o Santander Brasil está oferecendo, gratuitamente, um curso de preparação para as certificações CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e CFP (Certified Financial Planner) para interessados em atuar como assessor de investimentos do Banco. Em parceria com a escola preparatória Eu me banco Educação, o curso estará disponível tanto para novos contratados quanto para quem já é assessor no Santander e deseja elevar o nível de formação.



Segundo Luciane Effting, Executiva de Investimentos e responsável pelo Santander AAA, antes de disponibilizar os cursos de forma gratuita, os assessores bancavam por conta própria a preparação para certificação necessária para trabalhar com investimentos. No caso do CFP chega a custar R$ 4 mil. Agora o Santander e a Eu Me Banco bancam para todos os seus Assessores AAA.



“Criamos um modelo em que o assessor é nosso principal parceiro nesse projeto de transformar o Santander na referência de investimentos do mercado. Com profissionais qualificados e alinhados com o modelo sério e transparente do Santander de prestar assessoria, temos a convicção de que estamos construindo a melhor plataforma de investimentos do mercado. Nosso olhar é no longo prazo. Queremos nossos clientes satisfeitos hoje, amanhã e sempre”, complementa Luciane.



Essa ação dá sequência ao plano da Instituição em ser referência no tema Investimentos. Em 2022 foi lançado o AAA (Asset Allocation Advisor), um modelo escalável, inovador e disruptivo de assessoria de investimentos para os profissionais desse mercado, focado no cliente e na meritocracia. Ele prevê a contratação de 1,2 mil assessores e 100 traders que ficarão em diversos escritórios espalhados pelo País. As inscrições devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa



A estrutura AAA, o novo Portal de Investimentos Digital, já disponível para todos os clientes, e a abertura da plataforma de fundos de investimentos – com produtos da Santander Asset Management (SAM) e gestores externos – garantem uma oferta completa e competitiva do Banco aos clientes.



AVANÇO

De acordo com Luciane, foram contratados 600 profissionais, entre assessores de investimentos e traders que já estão atuando em mais de 40 cidades do Brasil. “O AAA vem evoluindo numa velocidade exponencial. Estamos atraindo excelentes talentos que compartilham do nosso propósito de entregar a melhor assessoria de investimentos do mercado. E os clientes já reconhecem. Vamos seguir expandindo”, garante.



Os profissionais são contratados pela Santander Corretora com os benefícios de um emprego formal, todas as possibilidades de encarreiramento no ecossistema Santander e um modelo de remuneração diferenciado. O Assessor recebe uma carteira com 100 clientes investidores para iniciar a sua atuação e tem uma participação superior à média de mercado sobre o incremento do resultado que gerar.



A parcela variável da remuneração oferecida é atrativa dado que a relação entre assessor e corretora é direta. Não há intermediação.



CEA e CFP

A CEA é uma certificação concedida pela Anbima e permite atuação como advisor ou assessor de investimentos. O CFP – mais alto nível todo o planejamento financeiro – qualifica o profissional a atuar como planejador, podendo trabalhar com clientes private (alta renda). “Este último traz uma bagagem de formação de gestão de patrimônio como um todo e requer repertório muito mais sofisticado”, diz Luciane.