Santander e Harvard Business Publishing anunciam 5 mil bolsas de estudo para cursos de negócios

O Santander e a Harvard Business Publishing lançam 5.000 Bolsas Santander Business for All para o desenvolvimento de habilidades e competências em ambientes profissionais por meio de dois cursos focados em negócios, habilidades em ambientes de trabalho e desenvolvimento pessoal. A inscrição vai até 22 de maio e pode ser feita pelo site do Bolsas Santander:https://app.becas-santander.com/pt/program/becas-santander-business-for-all-2023?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=HarvardBFA2023_Corporativo_Santander_Universidades_NDP. Os cursos são 100% online, gratuitos e tem duração de 9 semanas. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional. A formação poderá ser realizada em português, inglês e espanhol.

Os bolsistas terão acesso às ferramentas necessárias para se aprofundar no conteúdo dos cursos e ainda poderão escolher uma entre duas opções disponíveis: Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente) e Autogerenciamento (prática de tomada de decisão,gerenciamento de tempo e influência). Além disso, o conteúdo do treinamento pode ser acessado sob demanda, ou seja, os bolsistas poderão selecionar o próximo módulo de estudo e terão acesso à conversas ao vivo com facilitadores, treinamentos virtuais, exercícios práticos e, ao final, receberão um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.

“Trata-se da segunda edição desta bolsa, levando oportunidades para que pessoas de todo o país acessem cursos que tanto aprimoram aspectos técnicos buscados no mercado trabalho, quanto desenvolvem competências como persuasão, capacidade de tomada de decisão e gestão da própria carreira”, diz Marcio Giannico, Senior Head do Santander Universidades. “Nada melhor do que poder democratizar o acesso a essas capacitações ao lado da Harvard Business Publishing, seguramente uma das mais importantes instituições de ensino do planeta”, completa.



Santander e Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 800 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 26 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 800 mil bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe R$ 40 milhões em educação e, apenas em 2022 foram entregues mais de 100 mil bolsas. Em 2023, o objetivo é entregar 120 mil oportunidades de capacitação e qualificação profissional. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.