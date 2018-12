Santander realiza atendimento a servidores municipais de Lauro de Freitas

O Santander realiza até o dia 11 de janeiro atendimento aos cerca de 6,3 mil servidores municipais, aposentados, pensionistas de Lauro de Freitas para orientações sobre a abertura de contas correntes para recebimento dos salários. O Banco é o novo gestor da folha de pagamentos da prefeitura, contrato vencido em licitação neste ano.

Para iniciar a prestação de serviços, os servidores deverão se dirigir ao local de atendimento do Santander localizado no Centro Educacional Municipal Fenix, na rua São José, s/n, das 9h às 17h. Os servidores que tiverem interesse em abrir conta corrente de livre movimentação deverão apresentar comprovante de residência (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). O atendimento incluirá também a atualização cadastral de todos os servidores.

“Ficamos felizes de sermos os novos gestores da folha de pagamento dos servidores do município e estamos preparados para oferecer o melhor atendimento ao servidor municipal de Lauro de Freitas. Apostamos no potencial de crescimento econômico da cidade e agora queremos ajudar os servidores municipais a prosperarem”, afirma a superintendente executiva da rede Base do Santander, Iracema Félix. A instituição financeira já possui três agências na cidade para atendimento aos clientes.

Dentre as ofertas diferenciadas do Santander estão 12 meses de gratuidade na tarifa mensal dos pacotes de conta corrente; o Santander Master, que traz dez dias sem juros para uso do limite vinculado à conta corrente; crédito consignado com taxas atrativas e, caso o servidor já possua um empréstimo, poderá fazer a portabilidade, podendo reduzir seus gastos ou ainda pegar crédito novo; o financiamento imobiliário com taxa a partir de 8,99% ao ano e de veículos com juros a partir de 0,97% ao mês; cartões de crédito internacionais com programa de pontos e opções de investimentos.