Santo Amaro: vítimas de fábrica de chumbo enviam denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos

A busca por justiça dos moradores de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, ganhou mais um capítulo nessa quarta-feira (7), quando a Associação das Vítimas da Contaminação por Chumbo, Mercúrio e Outros Elementos Químicos (Avicca) enviou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) uma denúncia referente aos danos causados por metais pesados aos moradores do município.

A denúncia, apresentada contra o Estado brasileiro, tem como objetivo garantir a responsabilização e medidas cautelares em favor das vítimas, como a construção e funcionamento pleno de um centro de referência para tratamento dos contaminados e prevenção de novo casos, indenizações individuais e coletivas para as vítimas e familiares e despoluição e melhoria da qualidade da água da bacia hidrográfica do Rio Subaé.

Entre setembro e outubro de 2019, o CORREIO publicou um especial sobre o problema que há seis décadas atinge Santo Amaro. A série de reportagens denunciou a exposição a metais pesados sofrida pela população da cidade e mostrou como viviam alguns dos mais de três mil santoamarenses com sequelas.

Em ação civil pública ajuizada em 2002, o Ministério Público Federal (MPF) acusou a mineradora Plumbum — antiga Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac) — de, após seu fechamento, ter deixado para trás cerca de 500 mil toneladas de escória de chumbo e outros metais pesados na atmosfera, águas e solo; além de ex-funcionários e moradores da região contaminados. A empresa funcionou em Santo Amaro de 1960 a 1993.

À época, o MPF afirmou, também, que a fábrica se beneficiava da extração de minérios e produzia lingotes de chumbo, uma espécie de barra de metal fundido. Os resíduos da produção eram descartados de maneira inadequada, o que transformou a cidade na mais poluída por chumbo no mundo. Além disso, teve vários ecossistemas degradados, segundo estudos desenvolvidos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e outras instituições nacionais e internacionais, a partir da década de 1970.

Para o envio da petição à CIDH, a Avicca recebeu apoio da própria Ufba, por meio do Grupo de Pesquisa Historicidade do Estado, Direito e Direitos Humanos e do Projeto Centro Integrado de Direitos Humanos; do Grupo de Pesquisa Saúde, Ambiente, Trabalho e Sustentabilidade em Comunidades; e da Associação de Pesquisa Iyaleta.

Entre os argumentos usados no texto, estão supostas violações dos direitos à vida, à integridade pessoal e à igualdade perante a lei, previstos na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Os denunciantes apontam demora injustificada dos processos judiciais pelo Estado sem a efetiva proteção das vítimas, reparação do direito humano violado ou interrupção da contaminação dos ambientes naturais.

Elaborado pelas esferas municipal, estadual e federal em 2010, o Protocolo de Vigilância e Atenção à Saúde da População Exposta a Chumbo, Cádmio, Cobre e Zinco em Santo Amaro estima que 3 mil pessoas chegaram a ser contaminadas por metais pesados naquela cidade.

Busca por dignidade

Após 1.219 mortes em decorrência da contaminação, o presidente da Avicca, Adailson Pereira, acompanhado por outros três ex-funcionários da antiga empresa, se vê responsável por continuar lutando por justiça. “Nós estamos aqui para lutar em nome dessa população e desses santoamarenses que perderam suas vidas e deixaram suas famílias órfãs, com toda a dificuldade”, disse Adailson.

“Ser vítima de contaminação por chumbo é uma das piores discriminações que um ser humano merece. Porque não é só contaminado; ele é relegado”, acrescentou.

Para o dirigente da Avicca, a indenização, agora, é o que menos importa. “O dinheiro, hoje, não vai trazer mais o que a gente precisava. Pode ser que melhore, mas o que a gente precisa hoje é condição de vida”, finalizou.

Segundo o professor Júlio Rocha, coordenador do Grupo de Pesquisa Historicidade do Estado, Direito e Direitos Humanos e do Projeto Centro Integrado de Direitos Humanos da Ufba, depois de recebida a denúncia pela CIDH, é verificada sua admissibilidade. Feito isso, serão ouvidos especialistas que vêm estudando o caso há anos.

“Então, assim, a gente vai deslocando a atenção do sistema interno para o sistema regional, para que se indique a melhor tecnologia a ser aplicada no tempo da condição da ação”, explicou Rocha.

Um desses especialistas, o professor Luiz Rogério Lima, do Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais (DCTM) da Ufba, busca, há cerca de 15 anos, esclarecer os problemas relacionados à química inorgânica que acometem Santo Amaro e, assim, encontrar soluções para eles. De acordo com Lima, foram analisadas experiências análogas que ocorreram em outros países, como Estados Unidos, França e Bélgica. Essas, diferentemente da nossa, não levaram décadas sendo discutidas.

“[O problema] Ele já foi tratado, resolvido ou, pelo menos, mitigado no que foi possível. Então, é inaceitável que o problema de Santo Amaro esteja há 40/50 anos dormindo, porque não é o pior problema do mundo ou insolvível”, indignou-se o professor. “Eu não posso passar a vida inteira esperando que uma empresa que sumiu apareça para fazer um pagamento. O Estado tem que assumir o ônus dessa descontaminação”, defendeu.

Procurada, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou apenas que o Estado brasileiro ainda não foi notificado. Além disso, a reportagem não conseguiu encontrar meios de contatar o Grupo Trevo, responsável pela Plumbum, que, até 2019, ainda atuava no Paraná.

Linha do tempo da história do chumbo em Santo Amaro

1960: A Cobrac é instalada em Santo Amaro, em tentativa de industrializar a região. Subsidiária da empresa francesa Penarroya Oxide S.A, produz lingotes de chumbo. O metal era extraído em mina na cidade de Boquira, na Chapada Diamantina;

1970: Início de estudos sobre a suspeita de contaminação de moradores. Cobrac pede aumento de produção em 15 mil toneladas e o governo do estado nega e sugere a transferência da empresa para o Centro Industrial de Aratu (CIA), o que não aconteceu;

1975: Os estudos detectaram que havia contaminação de crianças que moravam próximas ao Rio Subaé. Desde o início, a população santoamarense reclamava de mal-estar relacionado à fumaça da fábrica;

1989: A Cobrac é vendida para o Grupo Trevo e passa a se chamar Plumbum, tendo 100% de capital nacional;

1990: O fechamento da fábrica, em 1993, deixa desempregadas 1,2 mil pessoas. Novo estudo, em 1998, atesta que, mesmo depois do fechamento da unidade, o local onde ficava a metalurgia continuava como fonte de exposição ao chumbo para os moradores da cidade;

2000: A zona urbana de Santo Amaro é classificada como altamente contaminada por chumbo e outros metais pesados. O Ministério Público Federal (MPF) ajuíza, em 2002, uma ação civil pública pedindo que a empresa, a União e a Funasa [Fundação Nacional de Saúde] respondam pelos danos;

2014: Primeira decisão da Justiça Federal condena a mineradora ao pagamento de indenização de 10% do faturamento bruto da empresa, que seria utilizado para custear a construção do centro de saúde destinado às vítimas de chumbo na cidade. A antiga Cobrac foi condenada ainda a realizar o cercamento da área da fábrica e instalar placas de sinalização sobre os perigos do local. À União e à Funasa foram imputadas a construção do centro e a realização de estudos para tratamento da população;

2019: Após recursos, nova decisão manteve a condenação anterior, mas embargos de declaração interpostos pelas três acusadas impedem que a sentença seja proferida. Desde então, o processo aguarda o julgamento dos recursos;

2022: Avicca, apoiada pela Ufba e outras entidades, envia denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro