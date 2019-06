Santo Antônio de Jesus mantém tradição das quadrilhas no São João

Com pouco mais de 100 mil habitantes - o que a consolida como uma das maiores cidades do interior do estado -, Santo Antônio de Jesus (SAJ) é conhecida pelo festejo pop de grandes estrelas da música. Ao mesmo tempo, mantém a tradição das quadrilhas e é isso que mostra o quarto episódio da websérie São João na Estrada: o aspecto dançante e festivo das quadrilhas da cidade que fica a 190 quilômetros de Salvador.

"A quadrilha é uma manifestação cultural que expressa a dinâmica sociocultural do seu tempo. Considero a quadrilha uma encenação dançante, festiva, cantante e brincante que se apresenta notadamente nos períodos juninos, num contexto sociocultural específico do nordeste brasileiro", destaca o professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Jânio Roque Castro. Além do vídeo de SAJ, serão publicados vídeos sobre outros destinos do especial São João na Estrada, que visitou também as cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Mucugê e Santo Antônio de Jesus.

