Santo Antônio de Jesus passará por obras para reestrutura rede de esgoto

Santo Antônio de Jesus vai passar por uma reformulação da rede de esgoto na zona urbana, segundo informou a prefeitura do município, justificando a necessidade por conta do aumento na demanda com o crescimento da cidade.

O tema foi discutido em reunião na quarta-feira (14) com o prefeito, Genival Deolino, o ouvidor, Alberto Sacramento, e os secretários de Serviços Públicos, Carlos Andrade, e de Assistência Social, Andressa Andrade, além de representantes da empresa responsável pelo pelo projeto e da Embasa.

A empresa pública de saneamento contratou a D&M engenharia para executar o serviço. O projeto parcial tem previsão de conclusão até o fim do ano, com início das obras para o começo de 2022.

O projeto inicial da Embasa é de 1999, quando a cidade possuía uma configuração urbana diferente da atual. Uma avaliação dos sistemas de esgotamento sanitário implantado desde 1999 até então já foi realizada e identificou duas bacias de esgotamento sanitário feitas pela Embasa – uma no São Benedito e outra no Irmã Dulce (Mutum). A cidade é composta por 13 bacias no total.

Para a revisão do sistema, a D&M engenharia já concluiu um estudo de crescimento populacional e está realizando um estudo de alternativas de esgotamento para o desenvolvimento de novas redes. Duas alternativas são apontadas pela empresa como o posicionamento de coletores principais na margem dos córregos que receberá resíduos vindos da parte superior da cidade – coletores mais longos e menos estações elevatórias para levantar o esgoto e jogar nas partes mais altas. Outro caminho é a implantação de coletores mais curtos com um número maior de estações elevatórias para colocar nas partes mais altas.

Segundo o engenheiro sanitário responsável pelo projeto, Mário César Mota, todo o esgoto chegará na estação de tratamento que será ampliada suficientemente para atender à demanda da cidade.

Após pedidos da prefeitura, a Embasa solicitou à D&M que seja planejada uma etapa de obras inicial contemplando três bacias de esgotamento consideradas prioritárias e contemplam as regiões do Barro Vermelho, Alto do Santo Antônio, Santa Madalena e parte do Centro passando pelas ruas Antônio Fraga e Santo Antônio, Quitandinha e loteamentos próximos à Rádio Clube e Marieta Martins.