Santo Antônio é celebrado com missa, procissão e feijoada em Salvador

É difícil encontrar alguém que não tenha uma memória afetiva com Santo Antônio, seja nas trezenas, quermesses, ou pelas missas com cântico próprios e animados. O fato é que, de todos os homenageados no calendário litúrgico, Santo Antônio é um dos mais festejados entre católicos e também pelos não cristãos. Nesta terça-feira (13), dia em que é celebrado, o santo casamenteiro recebeu diversas demonstrações de carinho, inclusive de personalidades como o prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito ACM Neto.

O dia teve missas, procissões e até feijoada em Salvador. As comemorações começaram cedo, com igrejas lotadas nas primeiras horas da manhã, e muitos fiéis acenderam velas para fazer pedidos e agradecimentos. A maioria vestiu branco ou camisas com a imagem ou dizeres do homenageado. Houve distribuição de pães dentro e fora dos templos.

A intimidade de Salvador com Santo Antônio não é de agora. A cidade tem o bairro do Santo Antônio Além do Carmo, que recentemente tornou-se reduto da boemia e já foi até cenário de novela; batizou um dos principais cartões postais de Farol de Santo Antônio, também conhecido como Farol da Barra; e tem uma das igrejas mais antigas do Brasil dedicada a ele, a Capela Santo Antônio da Mouraria, construída no século XVII.

Logo no início da manhã, uma multidão escalou a ladeira íngreme que leva ao templo de Santo Antônio Além da Barra para assistir à programação de missas. Era tanta gente que foi preciso levar cadeiras para o pátio do lado de fora da igreja para acomodar os fiéis -e, mesmo assim, algumas pessoas precisaram acompanhar o ato em pé. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou da celebração das 10h e reviveu memórias afetivas.

“Sempre que venho a essa igreja, me emociono. Lembro da época em que minha mãe era viva. Todas as segundas-feiras a gente vinha distribuir pães para as pessoas que mais precisavam. Sou devoto de Santo Antônio e peço que ele nos ilumine para seguir fazendo um grande trabalho por Salvador”, disse o prefeito.

Vice-prefeita Ana Paula, Rosário Magalhães, ACM Neto e Bruno Reis assistem a missa (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Segundo a Arquidiocese, existe quatro paróquias e 41 comunidades dedicadas a Santo Antônio na capital e nos municípios de Lauro de Freitas, Salina das Margaridas, Itaparica e Vera Cruz. O ex-prefeito de Salvador e atual presidente da Fundação Instituto Índigo, ACM Neto, que também se chama Antônio, contou que a devoção foi herdada da mãe dele, Rosário Magalhães, e da avó, Arlete Magalhães.

“Frequento a igreja há muitos e muitos anos, muitas vezes venho em silêncio fazer minhas preces para Santo Antônio. Já estive em Pádua [Portugal] para conhecer o santuário dele, então, é algo que me toca profundamente o coração. Como prefeito pude contribuir para a gente reformar a escadaria e o acesso à igreja. Todo dia 13 junho, há muitos anos, estou aqui para homenagear Santo Antônio”, contou ACM Neto.

Ele assistiu à missa na igreja da Barra ao lado da mãe, de Bruno Reis e outros amigos. Durante a homilia o padre Ivan Dias disse que o bom cristão busca a santidade através da bondade e do acolhimento ao próximo, como fez o santo. “Que as virtudes de Santo Antônio sejam o farol a iluminar nossas ações, a virtude da paciência, da justiça, da verdade e da humildade”, afirmou.

No Santo Antônio Além do Carmo o movimento foi intenso durante todo o dia. As missas tiveram a presença massiva de famílias com crianças e de idosos, turistas também visitaram o templo durante as cerimônias, e houve procissão no final do dia. O largo em frente à igreja passou o dia tomado por barracas para a comercialização dos quitutes juninos e que terão continuidade com os festejos a São João.

Já no Pelourinho, uma fila de pedestres chamava a atenção de quem passava pela Rua Gregório de Matos. Ela começava na entrada da sede dos Afoxés Filhos de Gandhy e seguia algumas centenas de metros pela calçada. Lá dentro, a tradicional feijoada em homenagem a Santo Antônio estava sendo finalizada para ser distribuída. O aroma era de abrir o apetite. A festa teve música, dança e alegria.