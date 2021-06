Santo Antônio é tema de exposição no bairro que leva seu nome

Bob Wolfenson, Leonel Mattos, Mário Edson, Andrea Lima e Bia Santos são alguns dos artistas com criações na exposição Antonios - Um tributo a Santo Antônio, que será aberta nesta terça-feira (1), às 16h, no ME Ateliê da Fotografia, no Santo Antônio Além do Carmo. Fotografia, origami, pintura, bordado, escultura, cerâmica, artesanato, desenho e aquarela são as técnicas representadas na mostra, que segue até o final deste mês.

A exposição é uma homenagem a uma dos santos mais populares e queridos do Brasil. As peças expostas reforçam a cultura da montagem de altares, a realização de trezenas e a importância da manutenção destas manifestações, sejam elas religiosas, artísticas ou culturais.

O evento segue o protocolo setorial da Prefeitura. Por isso, o ateliê funcionará com 30% da capacidade máxima para visitações simultâneas. Após a aferição de temperatura, o visitante deve manter distanciamento social de 1,5m, com a permanência de até 1h, desde que esteja durante todo oo tempo usando máscara protetora. A higienização do local é feita antes e após o encerramento do horário de visita.

“O projeto ultrapassou o viés religioso e ganhou proporções surpreendentes, onde as obras criadas mediante pesquisas e estudos, inspiraram os artistas na composição de narrativas humanas, amorosas, políticas e sobretudo de uma empatia espetacular. A história de vida de Santo Antônio ultrapassa os muros da igreja e os dogmas da religião católica, se revelando de uma grandeza sem precedentes”, revela Mário Edson, curador e idealizador na exposição.

“São manifestações populares que agregam valor ao espaço geográfico, fazem uma ponte entre seus moradores e a população, e são motivos de congraçamento e demonstrações de devoção e fé, em meio a um resgate histórico de cunho político (não partidário) e religioso, agregando valor e preservação da identidade cultural, riqueza maior de um povo e seu entorno”, acrescenta o curador.

Serviço

ME Ateliê de Fotografia (Ladeira do Boqueirão, nº 6, Santo Antônio Além do Carmo). De hoje até 30 de junho. Das 16h às 18h (até o dia 13 de junho) e das 15h às 17h (de sexta a domingo, a partir do dia 18 de junho). Grátis.