Santos abre 3x0 no primeiro tempo, mas cede o empate ao Fortaleza

Depois de sofrer duas derrotas seguidas fora de casa, para o São Paulo e Cruzeiro, o Santos parecia até que ia se recuperar bem no Brasileirão. Medindo forças com o Fortaleza em casa, na Vila Belmiro, neste domingo (25), o Peixe aplicou 3x0 no primeiro tempo, tranquilizando seus torcedores. Mas o rival não se acomodou com a derrota parcial: voltou focado para a segunda etapa e conseguiu buscar o empate, fechando o duelo em 3x3.

Marinho, Jorge e Eduardo Sasha balançaram a rede para o Santos, enquanto Wellington Paulista, duplamente, e Tinga empataram.

O ex-jogador do Vitória abriu o placar no primeiro minuto, quando recebeu a bola de Sasha e chutou no canto direito de Felipe Alves. Aos 9, Marinho cobrou escanteio, Felipe Alves tirou com um soco, Jorge aproveitou a sobra e fez os 2x0. Quando o cronômetro marcava 31, Sasha foi lançado por Jorge, dominou, avançou e bateu para o fundo do gol.

A reação do Fortaleza veio aos 14 minutos da segunda etapa, com um pênalti. Edinho caiu na área após contato com Aguilar, o VAR checou, o juíz Rodrigo D'alonso Ferreira foi ver o lance no vídeo e marcou a penalidade máxima. Wellington Paulista bateu e converteu.

O atacante marcou de novo aos 22, quando apareceu sozinho para finalizar. O placar foi fechado nos acréscimos, com Tinga aproveitando uma sobra de bola aos 49.

Na 17ª rodada, o Santos visita a Chapecoense na Arena Condá, sábado, às 19h, enquanto o Fortaleza recebe o Goiás no Castelão domingo, às 16h.