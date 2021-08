Santos acerta a contratação de meia do Real Madrid

A direção do Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Augusto, que pertence ao Real Madrid. O jogador de 22 anos, sem nenhuma trajetória entre os clubes profissionais no Brasil, assinou contrato por empréstimo até junho de 2022. Canhoto, Augusto costuma atuar no lado esquerdo do campo e deve ser importante nas buscas do técnico Fernando Diniz para melhorar a criação da equipe, algo irregular nesta temporada.



"Acho que minha característica mais forte é a visão de jogo", declarou o jogador, que se define como um meia clássico, "de velocidade e drible". "A alegria é imensa. Desde pequeno eu assistia os jogos do Santos, vi ídolos que jogaram aqui e ter a oportunidade de vestir essa camisa e agora ser um Menino da Vila, não tem preço que pague. É um clube enorme e quero fazer sucesso aqui", comentou



Natural de Ribeirão Preto, Augusto Galván foi revelado na base do rival São Paulo. E saiu cedo do Brasil. Aos 17, foi para o futebol espanhol, no ano de 2017. Não chegou a atuar pelo time principal do Real, mas defendeu o time B, o chamado Real Madrid Castilla. També, passou por CD Leonesa e Las Rozas, ambos das divisões inferior do futebol da Espanha.



Ao anunciar o reforço, o presidente Andres Rueda destacou que a contratação segue a política do clube de buscar boas apostas, sempre dentro de um teto de gastos. Ele não revelou os valores envolvidos na negociação. "Com salários dentro das nossas possibilidades e com preços de compra e salário predeterminado. Vamos reforçando o nosso elenco", afirmou Rueda.



Augusto é a sétima contratação da gestão Rueda no Santos. Os reforços anteriores foram o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme, o zagueiro Danilo Boza, o meia Vínicius Zanocelo, o volante Camacho e o meia-atacante Matías Lacava, este para a equipe sub-23.