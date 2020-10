Santos anuncia contratação de Robinho, condenado por estupro, e gera revolta

A contatação do atacante Robinho para voltar a vestir a camisa do Santos gerou muita revolta nas redes sociais. Torcedores, jornalistas e páginas famosas da internet se posicionaram.

A indignação não tem nada a ver com o talento de Robinho dentro das quatro linhas. É que em 2017 o jogador foi condenado a nove anos de prisão por participar de um estupro coletivo de uma jovem na Itália. O crime ocorreu em 2013, em Milão.

Após o anúncio do Santos, muitos internautas criticaram o retorno e relembraram que o próprio Santos apoioi campanhas de conscientização da violência contra as mulheres.

Jogador pode ser preso no Brasil?

Robinho não cumpriu a pena e seguiu jogando normalmente. Ele pode atuar no Brasil sem risco de ser extraditado porque a constituição brasileira, no artigo 5, proíbe a extradição de brasilleiros natos.

Por outro lado, ao vestir a camisa do Santos, o jogador pode ser preso para que cumpra a condenação recebida na Itália. Porém, para isso, a justiça italiana teria de acionar a brasileira e solicitar uma análise do crime. Neste caso, ele pode ser preso apenas se a justiça brasileira considerar que o crime cometido na Itália se enquadra no Código Penal brasileiro.