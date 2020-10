Santos anuncia suspensão de contrato com atacante Robinho

Robinho não será mais jogador do Santos. Nesta sexta-feira (16), o clube anunciou que, em comum acordo com o atacante, suspendeu a validade do contrato, que havia firmado no dia 10 de outubro. A decisão vem após a reportagem publicada pelo site ge.com, que revelou gravações e detalhes da sentença do jogador pelo estupro coletivo de uma mulher na Itália.

O contrato de Robinho com o Santos era válido por cinco meses, até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser registrado na CBF, mas ainda não tinha data marcada para estrear. Nas redes sociais, o jogador gravou um vídeo e também falou sobre a suspensão do contrato.

"Com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência", disse Robinho.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020 Robinho: "Com mta tristeza no coração, venho falar que tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato nesse momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos, e se eu tô atrapalhando, é melhor que eu saia" https://t.co/Feg9U4iDvw pic.twitter.com/3nvB6ocTRN — Jornal Correio (@correio24horas) October 16, 2020

Transcrições das gravações de conversas telefônicas, publicadas pelo site, mostram que Robinho sabia que a jovem de origem albanesa estava alcoolizada. Além disso, a polícia italiana instalou um grampo no carro do jogador, que conseguiu captar conversas que, para a Justiça do país europeu, são "auto acusatórias".

Entre elas, uma resposta do atleta sobre a investigação: "Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu". Robinho foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra a jovem.

Após a publicação da matéria, conselheiros e patrocinadores do Santos pressionaram para que o clube desistisse da contratação. Caso contrário, empresas parceiras ameaçaram rescisões dos contratos ou suspensão dos pagamentos até que houvesse o julgamento em segunda instância na Itália.

A Orthopride foi a primeira a se posicionar, ainda antes dos desdobramentos dessa sexta-feira (16), e a única que rompeu com o Peixe. A Brahma informou que teve seu contrato de patrocínio com o Santos encerrado no dia 1º de outubro de 2020, e que não retomaria as conversas pela renovação com Robinho no clube.