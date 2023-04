Santos e Atlético-MG empatam e seguem sem vencer no Brasileirão

Sob protestos, o Santos ficou no empate sem gols diante do Atlético-MG neste domingo (23), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida criticou jogadores, comissão técnica e diretoria no começo e após o apito final do duelo.

O Santos, que já havia perdido para o Grêmio na estreia por 1x0, conquistou o seu primeiro ponto, assim como o Atlético-MG, que sofreu revés para o Vasco na rodada de abertura.

O clima da chegada do Santos à Vila Belmiro foi de protesto. Os torcedores cobraram os jogadores, mas a pressão só aumentou quando o clube divulgou que o atacante Mendoza foi cortado da partida por ter tido contato com uma medicação que contém substância proibida no controle de doping, usado por um de seus familiares.

Sem o atacante, o técnico Odair Hellmann optou por escalar um trio ofensivo formado por Marcos Leonardo, Ângelo e Daniel Ruiz. Em campo, o Santos chegou a apertar o Atlético e perdeu boas oportunidades de gol com Lucas Lima e o próprio Ângelo.

Após a entrada de um gato preto no gramado, o Santos deixou de jogar e começou a assistir o Atlético, que foi desperdiçando chances claras de gol. A melhor delas aos 34 minutos, Hulk cruzou, Hyoran desviou e Zaracho acertou no travessão. Na sobra, Paulinho foi travado praticamente em cima da linha.

Com a pressão do Atlético, o Santos se viu obrigado a recuar e acabou conseguindo segurar o rival e levar o 0x0 para o intervalo.

No segundo tempo, Odair promoveu a estreia de Luan Dias, que chegou a jogar no Santos no sub-13, antes de ser dispensado. Retornou após se destacar com a camisa do Água Santa, vice-campeão paulista.

Diferente do primeiro tempo, a segunda etapa foi de poucas emoções. O Atlético chegou a ameaçar em um chute de longe de Otávio, mas acabou sendo contido pelo Santos, que apostou no contra-ataque para tentar vencer a partida.

Mas os minutos finais foram de total pressão do Atlético. Coudet colocou o time no ataque, principalmente após a entrada de Vargas, mas não conseguiu passar pelo goleiro João Paulo, que decretou a igualdade com a defesa na tentativa de Paulinho.

O próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro é com o América-MG no sábado (29), às 18h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). No mesmo dia, às 21h, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR no Independência, em Belo Horizonte (MG).