Santos e Palmeiras empatam e perdem chance de encostar em líderes

Santos e Palmeiras fizeram neste sábado um clássico movimentado e de quatro gols. Mas como acabou empatado, o resultado não ajudou ninguém no Campeonato Brasileiro. O placar de 2 a 2 na Vila Belmiro deixa os times distantes dos líderes da competição, em especial do primeiro colocado, o São Paulo. O time do Morumbi pode fechar a rodada com nove pontos de vantagem sobre os rivais - ambos estão com 38.



A igualdade tem um sabor mais amargo para o Santos. O time continua sem vencer clássicos nesta temporada e teve maior domínio do jogo. Marinho incomodou bastante a defesa palmeirense e participou dos dois gols. O time alviverde sofreu com problemas no meio-campo e não conseguiu levar muito perigo ao gol de John Victor. A partida teve também dois lances decididos pelo VAR.



Mesmo às vésperas de compromissos no meio de semana pela Copa Libertadores, os times não pouparam os principais jogadores. O Santos escalou a mesma formação utilizada no meio de semana contra a LDU enquanto o Palmeiras precisou mudar quatro jogadores por causa de problemas físicos ou suspensão. Os desfalques até levaram o time alviverde a improvisar o zagueiro Emerson Santos como volante, por falta de opções.



Apesar disso, quem começou melhor foi o Palmeiras. A equipe ocupou mais espaços, deixou o Santos sem saída de bola e teve a primeira oportunidade de perigo com o próprio Emerson Santos, aos 11 minutos, em chute de fora da área. A equipe da casa só começou a chegar ao ataque depois dos 20, após Marinho e Soteldo conseguirem participar mais. Eles passaram a buscar a bola e a levar perigo em arrancadas.



Quem começou a ser o grande destaque foi justamente Marinho. O vice-artilheiro do Brasileirão quase marcou em um chute defendido por Weverton e pouco depois criou a jogada do gol. O uruguaio Viña errou um bote e após a bola passar por Marinho e Kaio Jorge, Diego Pituca completou, aos 37 minutos do primeiro tempo. O primeiro tempo terminou com uma justa vitória santista.



Os times tiveram um intervalo prolongado por causa de um apagão nos refletores do estádio. Foram 26 minutos de paralisação até o segundo tempo começar e logo o jogo a mudar de rumo. O santista Lucas Veríssimo tocou com a mão na bola ao tentar cortar um cruzamento. O árbitro de vídeo analisou o lance e confirmou o pênalti. Raphael Veiga converteu, aos 9 minutos.



A virada palmeirense veio em um momento curioso. Willian seria substituído, mas permaneceu em campo para participar de um lance de escanteio. Decisão corretíssima. O atacante aproveitou a sobra e completou para o gol, aos 17 minutos. A liderança durou pouco. De novo Marinho foi decisivo e deixou o placar em 2 a 2 aos 26, em um chute cruzado. O gol levou o Santos a recuperar o domínio.



Mais inteiro fisicamente, o time da casa ficou no campo de ataque pelo restante do tempo. O Palmeiras demonstrou cansaço, perdeu o zagueiro Empereur por lesão no fim do jogo, quase não tinha forças para o contragolpe e ainda perdeu no fim Zé Rafael, expulso após análise de infração pelo VAR, em dividida com Felipe Jonatan.