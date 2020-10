Santos estreia atacante de 15 anos em derrota para o Fluminense

Em um confronto direto por uma vaga no G4, o Fluminense se deu melhor. Com gols dos zagueiros Luccas Claro e Nino, ambos de cabeça, e outro de Marcos Paulo, derrotou o Santos por 3x1 neste domingo (25), no Maracanã, pela 18ª rodada, e ascendeu para a quarta colocação. O time carioca chegou aos 29 pontos, com dois a mais do que a equipe paulista, em sexto lugar e parado nos 27.



O gol do Santos foi marcado por Marinho, que usou o número 80 para homenagear Pelé, que celebrou esta idade na sexta-feira (23), e ainda comemorou o seu tento socando o ar, em uma referência ao Rei do Futebol.



Mas o maior destaque santista no jogo foi um estreante: o atacante Ângelo, com apenas 15 anos, 10 meses e 4 dias, se tornou o segundo mais jovem da história a jogar profissionalmente pelo Peixe. Fica atrás apenas de Coutinho em precocidade no clube. O centroavante, parceiro de Pelé no time fantástico da década de 1960, estreou com incríveis 14 anos, 11 meses e 6 dias.

O próprio Pelé, centro das celebrações no Brasil e no mundo por causa do aniversário de 80 anos, é o terceiro da lista. Jogou pela primeira vez quando tinha 15 anos, 10 meses e 15 dias de idade, ou seja, somente 11 dias mais velho do que Ângelo, que neste domingo entrou em campo aos 15 minutos do 2º tempo e teve atuação discreta.