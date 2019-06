Santos juninos estão em exposição no Museu da Misericórdia

A Santa Casa da Bahia dá continuidade à exposição Santos Juninos, que acontece desde o início do mês e vai até o final de julho, no Museu da Misericórdia. Aproveitando os festejos de São João, a exposição mostra ao visitante curiosidades sobre Santo Antônio, São João e São Pedro, que possuem ligação cultural com a Bahia, além de mais de vinte itens que os representam , entre gravuras, esculturas e oratórios.

Para a museóloga do Museu da Misericórdia, Osvaldina Cezar, os painéis têm objetivo de “celebrar e manter viva a tradição que atravessa gerações”. As homenagens acontecem em diversas formas e materiais, o que “cria uma conexão entre o antigo e o moderno”, completou Osvaldina. As peças têm origem dos séculos XVIII ao XXI, e são feitas de materiais como barro cozido, madeira, resina e gesso.

A exposição faz parte do calendário de eventos do museu, que nesse ano traz também diversas fotografias das fachadas de igrejas espalhadas pela cidade, que homenageiam e levam o nome de santos, como Santo Antônio, que está em três igrejas da capital, e São João, o principal nome e marca o período de festas.

Santos Juninos

O quê: exposição Santos Juninos

Quando: Até 28 de julho, das 8h30 às 17h30 (terça a sexta), 9h às 17h (sábados) e 12h às17h (domingos)

Onde: Museu da Misericória (R. da Misericórdia, 06, Pelourinho)

Ingresso: R$10 | R$5

Venda na bilheteria