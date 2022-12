Santos prepara homenagem especial ao Rei Pelé; vem saber

De acordo com informações divulgadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, Celso Jatene, uma homenagem especial ao ex-jogador Pelé está sendo preparada para a temporada de 2023. Uma coroa será estampada na camisa do time, como uma forma de celebrar o "Rei do Futebol".

"A coroa (em homenagem ao Pelé) já vem na camisa de 2023. O Santos já vai jogar em 2023 com a coroa no distintivo. As duas estrelas e a coroa acima do distintivo", explicou Celso Jatene. O modelo ainda não foi divulgado.

Pelé jogou 18 anos pelo clube paulistano, no qual estreou em 1956. Foram 1.091 gols em 1.116 jogos e 45 taças levantadas com o uniforme do time. Entre as principais conquistas estão a Libertadores e o Mundial de 1962 e 1963, respectivamente.