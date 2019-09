Santos quebra jejum e derrota o CSA na Vila Belmiro

Depois de quatro jogos sem vencer, o Santos se reencontrou com a vitória e recuperou a confiança ao bater o CSA por 2x0, neste domingo (29), no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time chegou aos 41 pontos e continua na briga pelo título - o líder é o Flamengo, com 49.



Contra um adversário que luta para não voltar à Série B, o Santos não precisou apresentar um grande futebol para conquistar a vitória. Mesmo com uma atuação discreta, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli praticamente não foi incomodada pelo adversário e venceu sem sustos.



A partida marcou o lançamento do novo terceiro uniforme do Santos. Em homenagem aos jogadores negros que marcaram na história no clube, a camisa marca a luta contra o racismo.



Desde o início da partida, o Santos controlou a bola no setor ofensivo, enquanto que o CSA ficou atrás do meio do campo, encolhido na intermediária. Faltou, no entanto, mais objetividade aos donos da casa. Trocou muitos passes sem criatividade para furar o bloqueio alagoano. O time parecia jogar sem força, com o freio de mão puxado.



Na primeira jogada mais ousada de Soteldo, aos 33 minutos, veio o gol. O venezuelano limpou a marcação, a bola sobrou para Eduardo Sasha e bateu na mão de Naldo dentro da área. Na cobrança do pênalti, o uruguaio Carlos Sánchez abriu o placar.



No segundo tempo, o CSA até que ensaiou uma reação, mas uma falha geral de marcação da defesa acabou com as chances da equipe alagoana. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, a bola passou dentro da área por Lucas Veríssimo e Evandro até Eduardo Sasha mandar para a rede.



A única vez que o CSA levou algum perigo ao Santos foi já no final da partida, aos 41 minutos. Euller bateu escanteio fechado e quase marcou gol olímpico. Naldo, no entanto, trombou com o goleiro Everson e o árbitro marcou falta no santista.



Depois de uma vitória tranquila em casa, o Santos tentará dar sequência à caça ao líder Flamengo no próximo sábado, quando enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro. O CSA faz no domingo em Maceió o "duelo dos desesperados" contra o Avaí, que também está afundado na zona do rebaixamento.