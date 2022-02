Santos quita dívida com Robinho: 'Uma maneira de agradecer'

O Santos quitou uma dívida que tinha com o atacante Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. A informação foi revelada pelo presidente do clube, Andres Rueda, durante a gravação de um podcast do Peixe nesta segunda-feira (7).

Segundo o Uol, a dívida era de R$ 2,3 milhões. O valor é referente a direitos de imagem que não foram pagos na passagem de Robinho pela Vila Belmiro entre 2014 e 2015. O atleta abriu mão de R$ 550 mil, acertando receber R$ 1,8 milhão de maneira parcelada.

"É até uma maneira de dar um agradecimento a ele. Não sei como será encarado. Mesmo depois do episódio, que sobrou para eu falar com ele que não ia dar para fazer o contrato (...) Naquele momento, sem dinheiro, se perde patrocinador fica difícil. Ele entendeu isso. Agora, imagina minha cara, depois de falar isso, que tínhamos uma dívida, que íamos pagar, mas só poderia pagar parcelada. E bem longa. Tem problema? Ele disse que não, para mandar a proposta que ele ia ver. Parcelamos e nesse mês acabei de pagar a última parcela dessa dívida. Isso não tem preço. Não falou um A", disse Rueda.

Vale lembrar que, em outubro de 2020, o Santos anunciou que Robinho retornaria ao time, com contrato válido por cinco meses. Mas conselheiros e patrocinadores do clube pressionaram para que o vínculo fosse desfeito após a divulgação de trechos da sentença da Justiça italiana que condenou Robinho em primeira instância. Poucos dias depois, a contratação foi suspensa.

O presidente do Santos também comentou que, se estivesse no lugar de Robinho, não teria tanta boa vontade. E afirmou que 'os erros dele na vida particular são outra história', voltando a agradecer ao jogador.

"Muitas vezes me questiono se fosse eu na posição dele. O clube não tem culpa, mas falar para ele que não daria para jogar por causa disso e daquilo. E na próxima conversa ser 'agora me financia?'. Ia mandar o clube para aquele lugar. Ele tem o Santos no coração. Os erros dele na vida particular são outra história. Mas queria aproveitar para agradecer o que ele fez na parte financeira do clube", falou.

No mês passado, a Corte de Cassação da Itália, que representa a última instância do judiciário do país, confirmou a condenação do jogador Robinho e de seu amigo, Ricardo Falco, a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem albanesa, em 2013.

Robinho deve ter seu nome incluído na lista vermelha da Interpol. Com isso, haverá contra o jogador um pedido de prisão provisória em 195 países, para que ele comece a cumprir a pena de nove anos de detenção. O mesmo acontecerá com Ricardo Falco.