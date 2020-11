Santos supera desfalques bate o Internacional na Vila Belmiro

O Santos não queria enfrentar o Internacional neste sábado. Com 15 desfalques, sendo 11 deles por infecção de covid-19, chegou a pedir na CBF o adiamento do jogo. Não atendido, teve de utilizar inúmeros jovens da base. Viu John, até então quarta opção para o gol, fazer belas defesas e o time mostrar eficiência na frente para superar o líder por 2 a 0.



A equipe paulista chegou aos 33 pontos e está na briga pela taça Os gaúchos chegaram ao quarto jogo sem triunfo e seguem com 36 pontos.



Ivonei e Kaio Jorge, pratas da casa, anotaram os gols santistas, que ainda viram John Victor, Wagner Leonardo e Vinícius Baloeiro não se intimidarem com a chance de titular. Os meninos foram gigantes diante do então líder e seguraram o potente ataque gaúcho.



O Santos chegou à Vila Belmiro desfalcado por 19 integrantes do departamento de futebol, entre eles 11 jogadores e o técnico Cuca. O comandante está internado em São Paulo, mas deixou a UTI E com Soteldo na seleção venezuelana.



De última hora, também pelo vírus, os santistas acabaram ficando sem Omar Feitosa. O preparador físico dirigiria a equipe. A missão de comandar o remendado time diante do então líder ficou com Marcelo Fernandes. Na modificada escalação, John Vitor fez sua estreia. Iniciou o ano como quarto goleiro e estreou logo diante do líder da competição.



Pelo colorado, os meio-campistas Nonato e Patrick foram diagnosticados com a covid-19 também. E Heitor estava suspenso. Rodrigo Dourado ganhou a primeira chance como titular desde que se recuperou de grave lesão e Maurício fez sua estreia na armação. Mais inteiros, os gaúchos queriam findar o jejum de três jogos sem vitórias.



Em um jogo com times bem mexidos, os olhos estavam nos artilheiros Thiago Galhardo, do Inter, com 15 gols, e no santista Marinho, dono de 12 bolas nas redes adversárias.



O primeiro tempo de ambos, contudo, foi desanimador. Quase nenhuma grande jogada ou lance de perigo. Uma ajeitada de cabeça do colorado e uma cobrança de falta raspando do santista e só. Com seus astros apagados, Santos e Inter pouco fizeram em 45 minutos. O esperado "jogão" foi para o intervalo parecendo mais uma pelada.



Pior para os gaúchos que perderam o coringa Edenilson. O volante, que chega como surpresa no ataque por vezes, machucou com somente quatro minutos. Dividiu com Felipe Jonatan e acabou lesionando o joelho.



A dúvida era: os treinadores conseguiriam dar injeção de ânimo em seus atletas nos vestiários e modificar o rumo da partida? Ou veríamos mais 45 minutos sonolentos? Optaram por apostar nas mesmas escalações.



Mas os jogadores voltaram mais dispostos e correndo mais. Enfim, surgiu a primeira grande chance. Abel Hernández chutou no peito de um arrojado John Victor. O jovem goleiro salvaria logo a seguir uma bela cabeçada de Galhardo.



O Inter voltou melhor e sufocando. Virou ataque contra defesa. O Santos apenas se livrava da bola, sem saber o que fazer. Na primeira jogada com calma, chegou ao gol.



Falta boba de Rodinei na lateral. Ivonei bateu a meia altura, ninguém desviou no caminho e ela enganou Marcelo Lomba. Quando era totalmente dominado, os mandantes conseguiram a vantagem no placar.



John Victor defendeu outra boa cabeçada de Thiago Galhardo evitando o empate. Quem não faz... Menos de um minuto depois, o Santos aproveitou o erro de Rodinei, Marinho roubou e partiu em alta velocidade. Seu chute parou nos pés de Lomba, que ainda espalmou a finalização de Arthur Gomes. Kaio Jorge, de cabeça, não desperdiçou o segundo rebote: 2 a 0.



Com a excelente vantagem no placar, bastava se fechar atrás e segurar o resultado. Foi o que os meninos, comandados pelos experientes Pará, Lucas Peres e Marinho fizeram. O Santos está na briga e mostra que tem garotos prontos para substituir os titulares.