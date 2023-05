Santos terá retorno de atacante para enfrentar o Bahia na Fonte

O Santos ganhou um reforço para enfrentar o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Stiven Mendoza treinou normalmente no gramado do CT Rei Pelé nesta terça-feira (31) e está à disposição do técnico Odair Hellmann.

O colombiano está recuperado de um edema muscular na coxa direita. Ele sofreu a lesão justamente contra o tricolor, na vitória por 3x0 pela Série A, no dia 10 de maio. Vice-artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols, Mendoza chegou a atuar mais uma vez contra o Bahia, no duelo de ida da Copa do Brasil, mas voltou a sentir dores.

O atacante deve retornar ao time titular na vaga de Ângelo. Em contrapartida, Lucas Braga, que trata edema na coxa, não viajou para Salvador e será desfalque. O meia Sandry, por sua vez, segue realizando trabalhos parciais com o restante do elenco no gramado.

Assim, o Santos deve ir a campo com: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza (Ângelo), Deivid Washington e Soteldo.

Na manhã desta terça, os jogadores do Peixe participaram de uma atividade tática no CT Rei Pelé e, em seguida, trabalharam bolas paradas e cobranças de pênalti. No início da tarde, a delegação embarcou para Salvador.

O jogo entre Bahia e Santos será nesta quarta-feira (31), às 19h, na Arena Fonte Nova. Na ida, na Vila Belmiro, as equipes empataram em 0x0. Assim, quem vencer na volta garante a classificação às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.