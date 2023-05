Santos x Bahia: veja onde assistir, escalações, arbitragem

A disputa entre Bahia e Santos por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil vai começar nesta quarta-feira (17), quando tricolores e alvinegros se enfrentam no primeiro jogo das oitavas de final. A partida será na Vila Belmiro. A volta, marcada para o dia 31 de maio, acontecerá na Fonte Nova, em Salvador.

Para o confronto em Santos, o técnico tricolor Renato Paiva tem o retorno de Everaldo e Chávez, que estavam machucados. Por outro lado, ele perde o meia Thaciano e o atacante Vinícius Mingotti, que defenderam outras equipes na Copa do Brasil deste ano. O lateral Matheus Bahia, com uma lesão na coxa, também está fora. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Santos x Bahia terá transmissão ao vivo no SporTV, em TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 19h.

Prováveis escalações:

Santos: João Paulo, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, Deivid Washington e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Sávio Pereira Sampaio (DF). Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).